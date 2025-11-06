Chant et accordéon L’Orée des jardins Nozay
Chant et accordéon L’Orée des jardins Nozay jeudi 6 novembre 2025.
Chant et accordéon
L’Orée des jardins 12 Boulevard Hillereau Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-11-06 10:00:00
fin : 2025-11-06 11:30:00
Date(s) :
2025-11-06
Profitez d’un moment convivial à chanter accompagné de l’accordéon !
Venez nombreux pour chanter au rythme de de l’accordéon, et passer un moment convivial avec Martine Sénart de Héric Musique.
Seniors
Gratuit
Sur inscription .
L’Orée des jardins 12 Boulevard Hillereau Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
English :
Enjoy a sing-along with the accordion!
German :
Genießen Sie einen geselligen Moment beim Singen mit Akkordeonbegleitung!
Italiano :
Unisciti al divertimento e canta con la fisarmonica!
Espanol :
¡Únete a la diversión y canta con el acordeón!
