Chant et accordéon L’Orée des jardins Nozay

Chant et accordéon

L’Orée des jardins 12 Boulevard Hillereau Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-11-06 10:00:00

fin : 2025-11-06 11:30:00

2025-11-06

Profitez d’un moment convivial à chanter accompagné de l’accordéon !

Venez nombreux pour chanter au rythme de de l’accordéon, et passer un moment convivial avec Martine Sénart de Héric Musique.

Seniors

Gratuit

Sur inscription .

English :

Enjoy a sing-along with the accordion!

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment beim Singen mit Akkordeonbegleitung!

Italiano :

Unisciti al divertimento e canta con la fisarmonica!

Espanol :

¡Únete a la diversión y canta con el acordeón!

