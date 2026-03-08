Chant et piano histoires en femmes majeures Chouvigny
Chant et piano histoires en femmes majeures Chouvigny samedi 25 avril 2026.
Chant et piano histoires en femmes majeures
Péraclos Chouvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Animation réalisée par Christine et Carine. L’histoire des femmes au travers de chansons choisies du répertoire d’Anne Sylvestre.
.
Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 contact@lagrangeajean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animation by Christine and Carine. The history of women through songs chosen from Anne Sylvestre’s repertoire.
L’événement Chant et piano histoires en femmes majeures Chouvigny a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Val de Sioule