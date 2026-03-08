Chant et piano histoires en femmes majeures

Péraclos Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Animation réalisée par Christine et Carine. L’histoire des femmes au travers de chansons choisies du répertoire d’Anne Sylvestre.

.

Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 contact@lagrangeajean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation by Christine and Carine. The history of women through songs chosen from Anne Sylvestre’s repertoire.

L’événement Chant et piano histoires en femmes majeures Chouvigny a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Val de Sioule