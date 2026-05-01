Chant Imaginaction Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Chant Imaginaction

Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-06-17 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-17

Venez nous rejoindre et passer un moment de chant convivial et sans prétention à ImaginaCtion, au Pêle-Mêle Café.

.

Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join us for a friendly, unpretentious sing-along at ImaginaCtion, in the Pêle-Mêle Café.

L’événement Chant Imaginaction Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre