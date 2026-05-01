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Chant Imaginaction Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Chant Imaginaction Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Pêle-Mêle Café

Adresse : 4 rue de Mâcon

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Chant Imaginaction

Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-06-17 20:30:00

Date(s) :
2026-05-22 2026-06-17

Venez nous rejoindre et passer un moment de chant convivial et sans prétention à ImaginaCtion, au Pêle-Mêle Café.
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Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Come and join us for a friendly, unpretentious sing-along at ImaginaCtion, in the Pêle-Mêle Café.

L’événement Chant Imaginaction Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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