Chant Imaginaction Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Chant Imaginaction Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône vendredi 22 mai 2026.
Montmerle-sur-Saône
Chant Imaginaction
Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-06-17 20:30:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-17
Venez nous rejoindre et passer un moment de chant convivial et sans prétention à ImaginaCtion, au Pêle-Mêle Café.
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Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come and join us for a friendly, unpretentious sing-along at ImaginaCtion, in the Pêle-Mêle Café.
L’événement Chant Imaginaction Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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