Thiviers

Chant Intuitif

191, chemin des Bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Chanter permet de libérer ses émotions refoulées, se connecter profondément à soi et aux autres, et ainsi favoriser l’expression de sa vérité, sa voix/voie dans la vie. ✨

Chanter permet de libérer ses émotions refoulées, se connecter profondément à soi et aux autres, et ainsi favoriser l’expression de sa vérité, sa voix/voie dans la vie. ✨

Nul besoin de savoir chanter ou chanter juste car l’élan du cœur est le plus important dans cet espace.

Vous expérimenterez d’abord quelques échauffements vocaux et techniques pour sortir votre voix.

Ensuite, nous chanterons un ou plusieurs chant(s) sacré(s) en groupe pour vous familiariser avec votre expression vocale, apaiser le mental et vous connecter à votre cœur, à votre âme. ✨

Depuis cet espace, vous pourrez ensuite accueillir le chant intuitif qui vient à vous.

Ici tout est juste chaque son, note ou rythme qui vient à vous contribue à votre bien-être.

Prévoir de quoi s’hydrater .

191, chemin des Bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 95 02 25

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English : Chant Intuitif

Singing allows you to release repressed emotions, connect deeply with yourself and with others, and thus encourage the expression of your truth, your voice/way in life. ?

L’événement Chant Intuitif Thiviers a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère