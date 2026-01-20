CHANT LYRIQUE CLÉMENCE TILQUIN SOPRANO Sète

CHANT LYRIQUE CLÉMENCE TILQUIN SOPRANO

Quai des Moulins Sète Hérault

2026-03-31

2026-03-31

2026-03-31

Pour cette soirée exceptionnelle, Clémence Tilquin (soprano) et Sabine Liguori (piano) vous emmènent en voyage, grâce aux plus belles pages des grands compositeurs romantiques.Laissez-vous emporter dans de magnifiques paysages enneigés avec le promeneur solitaire et à fleur de peau du Winterreise (voyage d’hiver) de Franz Schubert, puis plongez dans les joies et les tourments des amours enflammés avec Richard Strauss. La poésie française, subtilement mise en musique par Claude Debussy et Gabriel Fauré vous guidera quant à elle, dans l’ivresse des sentiments. Et comme dans tous les voyages, il se peut que vous fassiez des rencontres inattendues… voire insolites!Gratuit Réservation indispensable .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

For this exceptional evening, Clémence Tilquin (soprano) and Sabine Liguori (piano) take you on a journey through the most beautiful pages of the great Romantic composers.

