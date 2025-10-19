Chant Maeva Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Chant Maeva Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard dimanche 19 octobre 2025.

Chant Maeva

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 16:30:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21

Par la Compagnie Les Voilà Voilà

Des îles et des ailes vers la petite enfance. Envolez-vous sur une plage à la lueur enveloppante, à la poésie tahitienne glissée dans des chansons à s’émerveiller, s’amuser, se relier et en-chanter la Vie.

Une bulle de rêve partagée où la voix vient se poser tel un papillon au bout du nez, où l’ukulélé vient vous chatouiller dans le cou…

Pour ce nouveau spectacle, Cédric Levaire a eu cette tendre évidence d’écrire enfin vers les tout-petits, alors Maeva !!! Psss, ça veut dire Bienvenue…

Pour les familles de 6 mois à 5 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

