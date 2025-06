Chant – Maison de quartier des Dervallières Nantes 27 juin 2025 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-27 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit: Activités estivales proposées par la Mairie de NANTES Venir spontanément sans inscription le vendredi 27 juin à 17h, à la salle festive de la Maison de Quartier des Dervallières Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public, Personne en situation de handicap – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Une pratique de chant ouverte aux enfants et parents: promenade vocale sur divers pays africains, dans les Antilles françaises et essayer le gospel Nord-Américain.Horaires: de 17h à 18h30MdQ – Salle Festive

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100