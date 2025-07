Chant médiéval Rue Farèze Nanteuil-en-Vallée

Rue Farèze Eglise Nanteuil-en-Vallée Charente

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Concert suite à la session de chant qui se déroule du 9 au 15 août à Nanteuil en Vallée.

Rue Farèze Eglise Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 80 82 66

English :

Concert following the singing session held from August 9 to 15 at Nanteuil en Vallée.

German :

Konzert im Anschluss an die Gesangssitzung, die vom 9. bis 15. August in Nanteuil en Vallée stattfindet.

Italiano :

Concerto che segue la sessione di canto tenutasi dal 9 al 15 agosto a Nanteuil en Vallée.

Espanol :

Concierto tras la sesión de canto celebrada del 9 al 15 de agosto en Nanteuil en Vallée.

L’événement Chant médiéval Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente