Chant Populaire & Sacré Vietnamien Couvent de l’Annonciation Paris

Chant Populaire & Sacré Vietnamien

Avec Entre Autre…

Du kích sông Thao Les Partisans du fleuve Thao – Người Hà Nội Gens de Hà Nội – Những ánh sao đêm Etoiles de la nuit – Bèo dạt mây trôi L’attente – Nhạc rừng Chant de la forêt – Tình ca Chant d’amour – Trăng chiều Lune du crépuscule – Việt Nam quê hương tôi Vietnam mon pays – Còn tuổi nào cho em Quel printemps me reste-t-il ? – etc……

et Aussi

le Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)

par la Chorale Vietnamienne « Hop Ca Quê Huong » (signifie choeur du pays natal) Considéré depuis 2009, comme un Choeur de référence au sein de la communauté vietnamienne. Ce chœur, composé de Vietnamiens qui vivent, travaillent ou étudient en France, s’efforce de faire connaître le répertoire choral vietnamien, allant des chants populaires et traditionnels aux œuvres patriotiques classiques. Animé par un esprit de partage et d’ouverture, le choeur a participé à l’année du Vietnam en France, à des concerts avec l’Orchestre symphonique du Conservatoire de Rouen. Hợp Ca Quê Hương a également contribué à la création à Paris puis à HoChiMinh-Ville de « Linh giác », dernière œuvre du compositeur NGUYEN Thiên Dao.

Par respect du travail de qualité des musiciens, les concerts ne sont pas gratuits. Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire).

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

Couvent de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris



