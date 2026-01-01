CHANT POUR TOUS

Cans et Cévennes Lozère

Vendredi 16 janvier 2026, de 19h à 21h, à La Ronceraie (Saint-Laurent-de-Trèves).

Un atelier vocal ouvert à toutes et tous, sans prérequis, mêlant échauffement, jeux vocaux, circle song et improvisation collective, dans une ambiance détendue et conviviale.

La séance sera suivie d’un apéro partagé. Accueil dès 18h30, sans réservation.

Venez vivre une traversée vocale improvisée, ouverte à toutes et tous, sans aucun prérequis !

Guidé·e·s par Thomas, vous explorerez la voix à travers

un échauffement tout en douceur,

des jeux vocaux ludiques,

du circle song,

de la co-improvisation,

le tout dans une atmosphère détendue et conviviale.

Que vous soyez débutant·e ou habitué·e du chant, cet atelier est fait pour vous !

Déroulé de la soirée

19h 21h Atelier vocal Chant pour tous

À partir de 21h Apéro partagé

➡️ Merci d’arriver pour le début de l’atelier.

➡️ Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez.

➡️ Sans réservation.

Accès & stationnement

Merci de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, situé au bout du village.

Organisé par Joia En Cor

Avec le soutien de La Ronceraie Résidence d’artistes

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79

