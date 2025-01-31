Chant pour tous ! Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive

Chant pour tous ! Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive vendredi 31 janvier 2025.

Chant pour tous !

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Début : Samedi 2025-01-31 18:30:00

fin : 2025-05-30 20:30:00

2025-01-31 2025-03-28 2025-05-30 2025-09-27 2025-11-29

Une soirée pour découvrir l’improvisation vocale, rencontrer d’autres personnes, et ensoleiller votre soirée ! Ouvert à tous et à partager sans modération !

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

An evening to discover vocal improvisation, meet new people, and brighten up your evening! Open to all, and to be shared without moderation!

German :

Ein Abend, um die Stimmimprovisation zu entdecken, andere Menschen zu treffen und Ihren Abend sonniger zu gestalten! Offen für alle und ohne Mäßigung zu teilen!

Italiano :

Una serata per scoprire l’improvvisazione vocale, incontrare altre persone e rallegrare la vostra serata! Aperta a tutti e da condividere senza moderazione!

Espanol :

¡Una velada para descubrir la improvisación vocal, conocer a otras personas y alegrarse la noche! ¡Abierto a todos y para compartir sin moderación!

