Chant pour tous ! Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive
samedi 28 mars 2026.
Chant pour tous !
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier
18:30:00
20:30:00
2026-03-28
Une soirée pour découvrir l’improvisation vocale, rencontrer d’autres personnes, et ensoleiller votre soirée ! Ouvert à tous et à partager sans modération !
Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com
English :
An evening to discover vocal improvisation, meet new people, and brighten up your evening! Open to all, and to be shared without moderation!
