Chant pour tous !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 20:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-05-30

Une soirée pour découvrir l’improvisation vocale, rencontrer d’autres personnes, et ensoleiller votre soirée ! Ouvert à tous et à partager sans modération !

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

An evening to discover vocal improvisation, meet new people, and brighten up your evening! Open to all, and to be shared without moderation!

