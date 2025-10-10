Chant pour tous Centre Culturel Saint Pierre La Turballe

Chant pour tous Centre Culturel Saint Pierre La Turballe vendredi 10 octobre 2025.

Chant pour tous

Tarif : – –

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2026-01-09 20:30:00

2025-10-10 2025-11-07 2025-12-12 2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-07

Envie de chanter juste pour le plaisir ? Cet atelier est ouvert à toutes et tous, sans niveaux requis et sans engagement à l’année.

On y chante en groupe, on improvise, on joue avec les sons et les voix à travers des jeux musicaux et ludiques.

Un moment convivial, joyeux et créatif, où l’on explore le chant autrement, dans la bonne humeur ! .

