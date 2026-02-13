Chant pré/postnatal, respiration – détente, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières

Chant pré/postnatal, respiration – détente Mardi 10 mars, 09h00 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Futurs et jeunes parents, avec ou sans bébé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T09:00:00+01:00 – 2026-03-10T10:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T09:00:00+01:00 – 2026-03-10T10:00:00+01:00

Avant l’arrivée de bébé ou un peu après sa naissance, venez passer un moment de détente en musique pour ressentir votre corps et développer votre souffle.

Par des sons vocaux et musicaux, les mamans et les papas créent un lien privilégié avec leur bébé.

=> Futurs et jeunes parents, avec ou sans bébé <=

Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]

Un moment ressource pour soi