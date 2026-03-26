Chant prénatal ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 4 avril, 14h00 30 € par couple

Chanter en attendant bébé ! Prendre soin de soi, partager un temps de bien-être, communiquer avec bébé in-utero, soulager les tensions…

Chant prénatal

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### avec Elsa Poinat

Chanter en attendant bébé ! Prendre soin de soi, partager un temps de bien-être, communiquer avec bébé in-utero, soulager les tensions… le chant prénatal complète la préparation à l’accouchement et à la naissance et peut permettre à une tierce personne ou au 2ème parent de créer du lien avec bébé.

La séance intègre un travail autour de la vibration du son, des vocalises axées sur des zones corporelles, des chants sur la grossesse et l’arrivée du bébé. Des exercices vocaux de préparation à l’accouchement, des moments corporels pour comprendre physiologiquement comment le corps humain fonctionne et quelles positions vont aider.

_Pour les futures mamans et un·e accompagnant·e._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T16:00:00.000+02:00

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http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-chant-prenatal-04-04-2026

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50



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