Chant prénatal Roubaix

Chant prénatal

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chant prénatal

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### avec Elsa Poinat

Chanter en attendant bébé ! Prendre soin de soi, partager un temps de bien-être, communiquer avec bébé in-utero, soulager les tensions… le chant prénatal complète la préparation à l’accouchement et à la naissance et peut permettre à une tierce personne ou au 2ème parent de créer du lien avec bébé.

La séance intègre un travail autour de la vibration du son, des vocalises axées sur des zones corporelles, des chants sur la grossesse et l’arrivée du bébé. Des exercices vocaux de préparation à l’accouchement, des moments corporels pour comprendre physiologiquement comment le corps humain fonctionne et quelles positions vont aider.

_Pour les futures mamans et un·e accompagnant·e._

Chant prénatal

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### avec Elsa Poinat

Chanter en attendant bébé ! Prendre soin de soi, partager un temps de bien-être, communiquer avec bébé in-utero, soulager les tensions… le chant prénatal complète la préparation à l’accouchement et à la naissance et peut permettre à une tierce personne ou au 2ème parent de créer du lien avec bébé.

La séance intègre un travail autour de la vibration du son, des vocalises axées sur des zones corporelles, des chants sur la grossesse et l’arrivée du bébé. Des exercices vocaux de préparation à l’accouchement, des moments corporels pour comprendre physiologiquement comment le corps humain fonctionne et quelles positions vont aider.

_Pour les futures mamans et un·e accompagnant·e._ .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

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English :

Prenatal singing

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### with Elsa Poinat

Singing while waiting for baby! Taking care of yourself, sharing a time of well-being, communicating with baby in-utero, relieving tension… prenatal singing complements preparation for labor and birth, and can enable a third person or the 2nd parent to bond with baby.

The session integrates work on sound vibration, vocalizations focused on body zones, and songs about pregnancy and the arrival of the baby. Vocal exercises to prepare for childbirth, and bodily moments to understand physiologically how the human body works and which positions will help.

for expectant mothers and one accompanying person

L’événement Chant prénatal Roubaix a été mis à jour le 2026-03-27 par Hauts-de-France Tourisme