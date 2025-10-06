Chant Sarah McCoy Place Jules Ferry Bressuire
Chant Sarah McCoy Place Jules Ferry Bressuire vendredi 27 mars 2026.
Chant Sarah McCoy
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Révélée par Chilly Gonzales, la chanteuse et pianiste flamboyanteSarah McCoy s’est affirmée en quelques années comme une diva blues, soul et jazz. Du charisme, une voix envoûtante, mélange de puissance et de douceur, qui évoque celle de Nina Simone, de Billie Holiday ou d’Amy Winehouse, l’incandescente Sarah McCoy donne tout sur scène.
À partir de 12 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
English : Chant Sarah McCoy
German : Chant Sarah McCoy
Italiano :
Espanol : Chant Sarah McCoy
L’événement Chant Sarah McCoy Bressuire a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Bocage Bressuirais