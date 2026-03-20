Chant sur le chemin

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Chant sur le chemin concert gratuit piano, chant moderne polyphonique.

Groupe de 11 Chanteurs-pèlerins originaires de Poitiers (Ateliers Musicaux Syrinx) qui vont cheminer et chanter sur la voie du Puy en Velay , du 14 au 19 avril 2026. Nous offrons des concerts gratuits dans les églises de St Chély d’Aubrac , St Côme d’Olt et Estaing, à 18h, le 14, 15, et 16 avril.

Ces concerts gratuits visent à promouvoir le chant choral et offrir une expérience culturelle unique de partage avec les habitants des communes traversées et les pèlerins sur le chemin .Concert gratuit piano, chant moderne polyphonique. .

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie h.vercautrin@outlook.fr

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English :

Chant sur le chemin: free piano concert, modern polyphonic singing.

L’événement Chant sur le chemin Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)