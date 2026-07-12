Chant’Accordéon Ayen
samedi 8 août 2026 · Ayen
Informations pratiques
Ayen
Chant’Accordéon
Place des Marché s de Pays Ayen Corrèze
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-09 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Les 8 & 9 août, Ayen vibrera au son de l’accordéon.
Samedi 9 août Fabien Veyriras et Sandrine Tarayre seront entourés de Quentin Laroche, Bénédicte Grimal, Maxime Grosnier, Manon Gales
Dimanche 10 août Fabien & Sandrine seront entourés de Michel Chevarin, Nicole Berges, Virginie Ribes, Hugo Martini.
Renseignement 06 74 45 41 06
Réservation obligatoire pour le repas avant le 6 août 2026
Entrée jour 15€
Repas 14€
Pass 2 jours tout compris 52€ .
Place des Marché s de Pays Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 45 41 06
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English : Chant’Accordéon
L’événement Chant’Accordéon Ayen a été mis à jour le 2026-07-12 par Brive Tourisme