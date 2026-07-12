Informations pratiques

Ayen

Chant’Accordéon

Place des Marché s de Pays Ayen Corrèze

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Les 8 & 9 août, Ayen vibrera au son de l’accordéon.

Samedi 9 août Fabien Veyriras et Sandrine Tarayre seront entourés de Quentin Laroche, Bénédicte Grimal, Maxime Grosnier, Manon Gales

Dimanche 10 août Fabien & Sandrine seront entourés de Michel Chevarin, Nicole Berges, Virginie Ribes, Hugo Martini.

Renseignement 06 74 45 41 06

Réservation obligatoire pour le repas avant le 6 août 2026

Entrée jour 15€

Repas 14€

Pass 2 jours tout compris 52€ .

Place des Marché s de Pays Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 45 41 06

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English : Chant’Accordéon

L’événement Chant’Accordéon Ayen a été mis à jour le 2026-07-12 par Brive Tourisme