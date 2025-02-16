Chantal Goya 50 ans d’amour Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Chantal Goya 50 ans d’amour

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 37 – 37 – 65 EUR

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14 15:00:00

2025-12-14

Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique !

English :

Join me in celebrating 50 years of enchantment, dreams and songs from the enchanting world of Marie-Rose, in an original, exceptional and unique show!

German :

Feiern Sie mit mir 50 Jahre Zauberei, Träume und Lieder rund um die zauberhafte Welt von Marie-Rose in einer noch nie dagewesenen, außergewöhnlichen und einzigartigen Show!

Italiano :

Unitevi a me per celebrare 50 anni di incantesimi, sogni e canzoni basati sull’incantevole mondo di Marie-Rose, in uno spettacolo unico e irripetibile!

Espanol :

Acompáñame a celebrar 50 años de encanto, sueños y canciones basadas en el encantador mundo de Marie-Rose, en un espectáculo único e irrepetible

