CHANTAL GOYA, 50 ANS D’AMOUR REIMS ARENA Reims

Marne

CHANTAL GOYA, 50 ANS D’AMOUR REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Tout public

1975 2025, mes 50 ans de scène !

Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique !

Retrouvez-vous plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, où chaque chanson est une invitation à l’imaginaire.

Replongez dans les plus beaux tableaux de mes Grands Spectacles, où tous vos amis prennent vie et où le rêve devient réalité.

Laissez-vous transporter par la poésie et la douceur des mélodies de Jean-Jacques Debout et fêtons ensemble cette complicité, ce bonheur d’être en famille , où petits et grands gardent leur âme d’enfant.

Votre présence sera mon plus précieux cadeau pour mes 50 ans de scène.

Je vous aime !

Votre amie Chantal .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César

Reims 51100 Marne Grand Est

