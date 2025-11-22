CHANTAL GOYA, 50 ANS D’AMOUR REIMS ARENA Reims
Marne
Début : 2025-11-22 15:00:00
Tout public
1975 2025, mes 50 ans de scène !
Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique !
Retrouvez-vous plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, où chaque chanson est une invitation à l’imaginaire.
Replongez dans les plus beaux tableaux de mes Grands Spectacles, où tous vos amis prennent vie et où le rêve devient réalité.
Laissez-vous transporter par la poésie et la douceur des mélodies de Jean-Jacques Debout et fêtons ensemble cette complicité, ce bonheur d’être en famille , où petits et grands gardent leur âme d’enfant.
Votre présence sera mon plus précieux cadeau pour mes 50 ans de scène.
Je vous aime !
Votre amie Chantal .
Reims 51100 Marne Grand Est
