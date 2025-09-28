CHANTAL GOYA – CHANTAL GOYA – LE MONDE MAGIQUE – LA PALESTRE Le Cannet

CHANTAL GOYA – CHANTAL GOYA – LE MONDE MAGIQUE Début : 2025-09-28 à 15:00. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC MERSEA PROD ET BACKSTAGE EVENT : CHANTAL GOYA – LE MONDE MAGIQUE Le monde magique de Chantal Goya Retrouvez Bécassine, le chat Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin et même Guignol pour un spectacle plein de bonne humeur et de chansons.Les enfants suivent l’héroïne de toujours interprétée par Chantal Goya : Marie-Rose.Vêtue de sa célèbre robe rose, elle entraîne les enfants dans ses aventures, pleines de rencontres surprenantes. Les merveilles du monde de Chantal Goya.Dans le Monde magique, Marie-Rose crée un univers merveilleux avec la forêt de Brocéliande et le château du Chat Botté. Les enfants retrouvent leurs personnages préférés en chanson avec des costumes et des décors fabuleux.Gratuit pour les moins de 4 ans – ils resteront sur les genoux des accompagnants

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06