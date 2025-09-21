Chantal Goya L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer
Chantal Goya L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.
Chantal Goya L’Embarcadère
Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Entourée des personnages qui peuplent son univers Chantal Goya propose au public de retrouver les tubes qui jalonnent sa carrière « Bécassine », « Pandi Panda », « Le chat botté », « Guignol », « Le lapin », « Adieu les jolis foulards », « L’alphabet », « Capitaine Flam »… .
Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
