Chantal Goya L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

Chantal Goya L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.

Chantal Goya L’Embarcadère

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Entourée des personnages qui peuplent son univers Chantal Goya propose au public de retrouver les tubes qui jalonnent sa carrière « Bécassine », « Pandi Panda », « Le chat botté », « Guignol », « Le lapin », « Adieu les jolis foulards », « L’alphabet », « Capitaine Flam »…   .

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chantal Goya L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-16 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale