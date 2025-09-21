CHANTAL GOYA – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer
CHANTAL GOYA – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer dimanche 21 septembre 2025.
CHANTAL GOYA Début : 2025-09-21 à 15:00. Tarif : – euros.
GINGER PRÉSENTE : CHANTAL GOYAEntourée des personnages qui peuplent son univers Chantal Goya propose au public de retrouver les tubes qui jalonnent sa carrière : Bécassine , Pandi Panda , Le chat botté , Guignol , Le lapin , Adieu les jolis foulards , L’alphabet , Capitaine Flam …
L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62