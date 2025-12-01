Chantal Goya Noyon

Chantal Goya Noyon vendredi 19 décembre 2025.

Chantal Goya

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 30 – 30 – 35

30

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Spectacle musical | Tout public | Le monde magique

Plongez dans un monde enchanteur où la musique et la magie se rencontrent pour offrir une expérience inoubliable. Chantal Goya, entourée des personnages emblématiques de son univers, vous invite à redécouvrir les chansons qui ont marqué sa carrière. Préparez-vous à chanter sur des tubes intemporels Bécassine, Pandi Panda, Le chat botté, Le lapin, Adieu les jolis foulards, L'alphabet et Capitaine Flam… Chaque morceau vous transportera dans vos souvenirs. Ce spectacle est une célébration de la musique et de l'imaginaire, parfait pour les petits et les grands.

À l'occasion des 120 ans de Bécassine, figure de la BD française.

Réservation https://billetterie.noyon.fr/

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

