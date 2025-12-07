CHANTAL GOYA – ZENITH DE LILLE Lille

CHANTAL GOYA Début : 2025-12-07 à 15:00. Tarif : – euros.

1975 – 2025, mes 50 ans de scène ! Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique ! Retrouvez-vous plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, où chaque chanson est une invitation à l’imaginaire. Replongez dans les plus beaux tableaux de mes Grands Spectacles, où tous vos amis prennent vie et où le rêve devient réalité. Laissez-vous transporter par la poésie et la douceur des mélodies de Jean-Jacques Debout et fêtons ensemble cette complicité, ce bonheur d’être « en famille », où petits et grands gardent leur âme d’enfant. Votre présence sera mon plus précieux cadeau pour mes 50 ans de scène. Je vous aime ! Votre amie Chantal

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59