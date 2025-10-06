CHANTAL LADESOU – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

CHANTAL LADESOU Début : 2026-03-29 à 17:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : CHANTAL LADESOUPrésenter le nouveau spectacle de Chantal Ladesou revient à présenter Chantal Iconique elle même , son caractère , sa manière de dire, de voir avec ses yeux , de rappeler en spectatrice du monde tout ce qui nous porte au coeur.Show-girl éclectique, populaire mais pas que, Chantal Ladesou nous surprend à chaque fois avec sa verve , sa gouaille , son geste inné sur tous les panels des médias, radio avec les Grosses têtes, au théâtre la saison dernière avec 1983, jeux télévisés récurrents avec Mack Singer, série en directrice d’école avec SAM, en détective dans Le Fil d’ariane , au cinéma en promoteur arnaqueur et dévoyé dans Chasse Gardée avec Didier Bourdon dont la suite se tourne actuellement et encore dans Maison de Retraite avec Kev Adam dont le film se traduit en série et qui sera bientôt sur le petit écran aussi .Plaçant la dérision au centre de nos situations dans un monde à l’envers, Chantal parfois même inconsciemment à l’envers elle même force le destin de nos drames quotidiens en les rendant si humains, parfois si dérisoires par leurs défauts quant à l’essentiel , qu’ils en deviennent aimables , acceptables si ce n’est en une perspectives salutaire .Un spectacle de Chantal c’est retrouver l’espièglerie de notre adolescence , c’est retrouver l’équilibre, l’endurance de notre jeunesse.Ses sketchs électriques croquent nos travers et provoquent sans blesser nos consciences s’adressant à l’éventail de son public des plus jeunes d’aujourd’hui et d’hier aux plus vieux voir encore plus anciens qu’eux à l’unisson quand ce n’est pas un public de jeunes vieux ou de vieux encore jeunes.Vous retrouverez la compétition du monde du spectacle, amours propres voir moins propre, égo et croche pattes des comédiens et des comédiennes comme autant la vie de nos parents , nos histoires de couples , nos guerres sur le temps et tout ce qui peut compléter son spectacle précédent On the road Again .Ce Spectacle est un sprint sur toile de course de fond pour rattraper par le rire cette bonne humeur, source éternelle de jouvence.Bref , une tornade récréative et joyeuse qui fait plier les agressivités et tordre les distances .Accusée d’être partout où son tempérament dynamique l’emporte c’est Chantal Tornade à l’assaut des morosités ambiantes , une dynamite à déverrouiller nos scléroses pour que chacun s’y retrouve en communiant par le rire .Retrouvons du bonheur pas toujours facile aujourd’hui de trouver avec Chantal icône plus e- comique que e-conique que jamais ;Prenez rendez vous . Et repartez du bon pied .

