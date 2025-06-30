CHANTAL LADESOU – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

CHANTAL LADESOU Début : 2026-02-08 à 17:00. Tarif : – euros.

Présenter le nouveau spectacle de Chantal Ladesou revient à présenter Chantal Iconique elle-même, son caractère, sa manière de dire, de voir avec ses yeux, de rappeler en spectatrice du monde tout ce qui nous porte au coeur. Show-girl éclectique, populaire mais pas que, Chantal Ladesou nous surprend à chaque fois avec sa verve , sa gouaille , son geste inné sur tous les panels des médias, radio avec les Grosses têtes, au théâtre la saison dernière avec 1983, jeux télévisés récurrents avec Mack Singer, série en directrice d’école avec SAM, en détective dans Le Fil d’ariane , au cinéma en promoteur arnaqueur et dévoyé dans Chasse Gardée avec Didier Bourdon dont la suite se tourne actuellement et encore dans Maison de Retraite avec Kev Adam dont le film se traduit en série et qui sera bientôt sur le petit écran aussi . Plaçant la dérision au centre de nos situations dans un monde à l’envers, Chantal parfois même inconsciemment à l’envers elle-même force le destin de nos drames quotidiens en les rendant si humains, parfois si dérisoires par leurs défauts quant à l’essentiel, qu’ils en deviennent aimables, acceptables si ce n’est en une perspective salutaire.

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57