Chantal Ladesou Mutzig vendredi 28 novembre 2025.

Chantal Ladesou

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Vendredi 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Un spectacle de Chantal c’est retrouver l’espièglerie de notre adolescence, c’est retrouver l’équilibre, l’endurance de notre jeunesse.

Plaçant la dérision au centre de nos situations dans un monde à l’envers, Chantal parfois même inconsciemment à l’envers elle-même force le destin de nos drames quotidiens en les rendant si humains, parfois si dérisoires par leurs défauts quant à l’essentiel, qu’ils en deviennent aimables, acceptables si ce n’est en une perspective salutaire.

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

A show by Chantal recaptures the mischievousness of our adolescence, the balance and stamina of our youth.

German :

Eine Aufführung von Chantal bedeutet, die Verspieltheit unserer Jugend wiederzufinden, das Gleichgewicht und die Ausdauer unserer Jugend wiederzuerlangen.

Italiano :

Uno spettacolo di Chantal recupera la giocosità della nostra adolescenza, l’equilibrio e la resistenza della nostra giovinezza.

Espanol :

Un espectáculo de Chantal recupera lo lúdico de nuestra adolescencia, el equilibrio y la resistencia de nuestra juventud.

