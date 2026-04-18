CHANTAL LADESOU PALAIS DES CONGRES – SALLE MAURICE RAVEL Le Touquet Paris Plage
CHANTAL LADESOU PALAIS DES CONGRES – SALLE MAURICE RAVEL Le Touquet Paris Plage samedi 18 avril 2026.
CHANTAL LADESOU Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
PALAIS DES CONGRES – SALLE MAURICE RAVEL PLACE DE L’HERMITAGE 62520 Le Touquet Paris Plage 62
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