Chantal Ladesou Saint-Claude

Chantal Ladesou

Palais des sports Saint-Claude Jura

Vendredi 13 février 20h30

Palais des sports

À propos de Chantal Ladesou

Chantal Ladesou est une humoriste et comédienne française incontournable, reconnue pour son humour décalé, son franc-parler et son énergie inimitable. Originaire du Nord, elle s’est imposée comme l’une des figures phares du one-woman-show et du théâtre comique en France. Sa voix singulière et son sens de la réplique en font une artiste unique qui séduit plusieurs générations de spectateurs.

Elle a marqué sa carrière par des succès à la télévision, au cinéma et sur scène, recevant l’admiration de ses pairs et du public. Membre de la troupe des Grosses Têtes sur RTL, Chantal Ladesou poursuit une carrière artistique riche et toujours en renouvellement.

Ses œuvres emblématiques et collaborations

Parmi ses spectacles à succès, on retrouve “J’ai l’impression que je vous plais vraiment”, “On the road again” et plus récemment son nouveau one-woman-show. Elle a collaboré avec de grands metteurs en scène et partagé l’affiche avec des artistes comme Michèle Laroque, Pierre Palmade ou encore Muriel Robin, confirmant sa place dans le paysage de l’humour français.

Ses performances scéniques et public cible

Sur scène, Chantal Ladesou offre un show mêlant énergie débordante, autodérision et improvisation. Son humour piquant déclenche des éclats de rires, tandis que son jeu théâtral apporte une intensité particulière à ses spectacles.

Ses tournées rassemblent un large public familles, couples, groupes d’amis ou amateurs de one-woman-show à la recherche d’un moment de détente et de fous rires.

PARTERRE & GRADINS ASSIS .

Palais des sports Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 37

