Chant’appart 2026 Le Boupère
28 Bis La Faubretière Le Boupère Vendée
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-03-29 16:00:00
CHANT’APPART au Boupère Saison 2026
Cette année, ce sont deux nouveaux artistes Toan’co & Cassien.
2 concerts suivis d’un temps convivial type buffet. .
28 Bis La Faubretière Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 52 29 32 marinabizon2@gmail.com
English :
CHANT’APPART in Le Boupère Season 2026
