Chant’appart 2026 Le Boupère

Chant’appart 2026

28 Bis La Faubretière Le Boupère Vendée

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

CHANT’APPART au Boupère Saison 2026

Cette année, ce sont deux nouveaux artistes Toan’co & Cassien.

2 concerts suivis d’un temps convivial type buffet. .

28 Bis La Faubretière Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 52 29 32 marinabizon2@gmail.com

CHANT’APPART in Le Boupère Season 2026

