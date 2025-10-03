Chante Apéro Highway Salle du Morambeau Le Breuil
Chante Apéro Highway Salle du Morambeau Le Breuil vendredi 3 octobre 2025.
Chante Apéro Highway
Salle du Morambeau Route de Couches Le Breuil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
L’Office Municipal du Breuil est ravi de vous inviter à une soirée d’automne rythmée avec Highway, Pascal Tavares et Jean-Pierre Lojewski. .
Salle du Morambeau Route de Couches Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 28 78 mairie@lebreuilbourgogne.fr
English : Chante Apéro Highway
German : Chante Apéro Highway
Italiano :
Espanol :
L’événement Chante Apéro Highway Le Breuil a été mis à jour le 2025-09-24 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II