CHANTE Collège Diderot Besançon samedi 11 octobre 2025.

Collège Diderot 3 Rue de Cologne Besançon Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

CHANTE TOUT LE MONDE CHANTE, l’aventure chorale pour les nuls (ou ceux qui pensent l’être) Pour les adultes et les jeunes de 15 ans et plus .

Collège Diderot 3 Rue de Cologne Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 16 25 70

