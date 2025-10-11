CHANTE Collège Diderot Besançon
CHANTE Collège Diderot Besançon samedi 11 octobre 2025.
CHANTE
Collège Diderot 3 Rue de Cologne Besançon Doubs
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
CHANTE TOUT LE MONDE CHANTE, l’aventure chorale pour les nuls (ou ceux qui pensent l’être) Pour les adultes et les jeunes de 15 ans et plus .
Collège Diderot 3 Rue de Cologne Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 16 25 70
