Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Chante conte jeunesse

Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Elisabeth animera des lectures thématiques, en chanson et en musique, ou accompagnée de marionnettes, pour réjouir nos jeunes lecteurs. Plus d’information à venir. .

Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

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English : Chante conte jeunesse

L’événement Chante conte jeunesse Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays Basque