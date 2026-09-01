Chante conte jeunesse Mauléon-Licharre
mercredi 30 septembre 2026 · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Chante conte jeunesse
Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Elisabeth animera des lectures thématiques, en chanson et en musique, ou accompagnée de marionnettes, pour réjouir nos jeunes lecteurs. Plus d’information à venir. .
Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
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English : Chante conte jeunesse
L’événement Chante conte jeunesse Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays Basque
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