Chante ma Ville Nouméa
Chante ma Ville Nouméa jeudi 25 septembre 2025.
Chante ma Ville
16 rue du General Mangin Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 18:00:00
fin : 2025-10-16 20:00:00
Date(s) :
2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16
La ville de Nouméa organise la quatrième édition du concours Chante ma Ville,
ouvert à tous les passionnés de chant.
.
16 rue du General Mangin Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.07.02
English :
The City of Nouméa is organizing the fourth edition of the Chante ma Ville competition,
open to all singing enthusiasts.
German :
Die Stadt Nouméa organisiert die vierte Ausgabe des Wettbewerbs Chante ma Ville,
der allen Gesangsbegeisterten offen steht.
Italiano :
La città di Nouméa organizza la quarta edizione del concorso Chante ma Ville,
aperto a tutti gli appassionati di canto.
Espanol :
La ciudad de Numea organiza el cuarto concurso Chante ma Ville,
abierto a todos los aficionados al canto.
