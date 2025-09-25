Chante ma Ville Nouméa

Chante ma Ville Nouméa jeudi 25 septembre 2025.

Chante ma Ville

16 rue du General Mangin Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-10-16 20:00:00

Date(s) :

2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16

La ville de Nouméa organise la quatrième édition du concours Chante ma Ville,

ouvert à tous les passionnés de chant.

.

16 rue du General Mangin Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.07.02

English :

The City of Nouméa is organizing the fourth edition of the Chante ma Ville competition,

open to all singing enthusiasts.

German :

Die Stadt Nouméa organisiert die vierte Ausgabe des Wettbewerbs Chante ma Ville,

der allen Gesangsbegeisterten offen steht.

Italiano :

La città di Nouméa organizza la quarta edizione del concorso Chante ma Ville,

aperto a tutti gli appassionati di canto.

Espanol :

La ciudad de Numea organiza el cuarto concurso Chante ma Ville,

abierto a todos los aficionados al canto.

L’événement Chante ma Ville Nouméa a été mis à jour le 2025-09-20 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie