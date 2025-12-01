CHANTE NOEL ANTILLAIS Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles

CHANTE NOEL ANTILLAIS Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles samedi 13 décembre 2025.

Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles Gironde

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-12-13

2025-12-14

2025-12-13

CHANTÉ NWÈL

Vivez l’ambiance festive du « Chanté Nwel », chants traditionnels de Noël des Antilles au cours d’un concert live proposé par le groupe » Bay Chabon ».

Sublimez vos papilles avec des plats antillais épicés et non pimentés proposés par notre traiteur martiniquaise.

Menu adulte

Boisson planteur ou soft

Assiette Créole au choix

Jambon, boudin, crudité

Accras de légumes, accras de morue et crudités

Plat traditionnel au choix

Ragout de porc, pois d’angole, légumes racines

Chiquetaille de morue, pois d’angole, légumes racines

Dessert bûche pâtissière Mont Blanc

Collation de la nuit Pain au beurre et chocolat chaud antillais

Menu enfant (jusqu’à 11 ans inclus)

Boisson soft

Plat traditionnel au choix

Dessert

Tombola

Salle chauffée et accessible PMR .

Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 49 18 88 whynotes111@gmail.com

