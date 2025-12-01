CHANTE NOEL ANTILLAIS Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles
CHANTE NOEL ANTILLAIS Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) Saint-André-et-Appelles samedi 13 décembre 2025.
Salle Polyvalente (Derrière la Mairie) 31, Le Pont de la Beauze Saint-André-et-Appelles Gironde
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
CHANTÉ NWÈL
Vivez l’ambiance festive du « Chanté Nwel », chants traditionnels de Noël des Antilles au cours d’un concert live proposé par le groupe » Bay Chabon ».
Sublimez vos papilles avec des plats antillais épicés et non pimentés proposés par notre traiteur martiniquaise.
Menu adulte
Boisson planteur ou soft
Assiette Créole au choix
Jambon, boudin, crudité
Accras de légumes, accras de morue et crudités
Plat traditionnel au choix
Ragout de porc, pois d’angole, légumes racines
Chiquetaille de morue, pois d’angole, légumes racines
Dessert bûche pâtissière Mont Blanc
Collation de la nuit Pain au beurre et chocolat chaud antillais
Menu enfant (jusqu’à 11 ans inclus)
Boisson soft
Plat traditionnel au choix
Dessert
Tombola
Salle chauffée et accessible PMR .
