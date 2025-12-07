Chanté nwel de Métisse à Nanted Salle festive Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 00:00 – 00:59

Gratuit : non Entrée 15€ Réservation sur le site https://www.helloasso.com/associations/metisse-a-nantes/evenements/chante-nwel-2025 En famille

Le 6 décembre, nous vous attendons nombreux pour notre chanté nwel avec le groupe Bokannwel venu sécialement de la Martinique.Réservation fortement conseillée

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300