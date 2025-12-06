Chanté Nwèl Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 17:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée Libre Tout public

Le traditionnel « Chanté Nwèl » revient comme chaque année, animé par le groupe Gwa Kan Ka, afin de nous faire profiter d’un moment musical, chaleureux et festif. Le groupe nous offrira des instants rythmés par leur musique traditionnelle antillaise. L’ouverture des portes aura lieu à partir de 17h. Le bar sera ouvert avec petite restauration sur place

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/