Chante Printemps Église de Saint-Selve Saint-Selve
Chante Printemps Église de Saint-Selve Saint-Selve dimanche 26 avril 2026.
Saint-Selve
Chante Printemps
Église de Saint-Selve 1 Pl. Saint Antoine Saint-Selve Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Notre Ensemble Vocal a le plaisir de vous convier à son concert annuel le dimanche 26 avril dans l’Eglise de St Selve
Comme chaque année, elle aura le plaisir de se produire en compagnie de deux autres ensembles vocaux partenaires
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour fêter l’arrivée du Printemps en musique. .
Église de Saint-Selve 1 Pl. Saint Antoine Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Chante Printemps
L’événement Chante Printemps Saint-Selve a été mis à jour le 2026-04-22 par Sud Bordeaux Tourisme
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