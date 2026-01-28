Chanteconte l’ours Médiathèque Mauléon-Licharre
Chanteconte l'ours Médiathèque Mauléon-Licharre mercredi 28 janvier 2026.
Chanteconte l’ours
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Les enfants sont attendus à la médiathèque de Mauléon.
Pour introduire le spectacle prélude de Pan, Élisabeth Hermil animera des lectures sur le thème de “l’ours” pour les enfants de 3 à 10 ans. Sur réservation dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
