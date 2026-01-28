Chanteconte l’ours Médiathèque Mauléon-Licharre

Chanteconte l’ours

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Les enfants sont attendus à la médiathèque de Mauléon.

Pour introduire le spectacle prélude de Pan, Élisabeth Hermil animera des lectures sur le thème de “l’ours” pour les enfants de 3 à 10 ans. Sur réservation dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chanteconte l’ours

L’événement Chanteconte l’ours Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Pays Basque