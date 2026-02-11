Chanteconte munstroak eta lotsak Médiathèque Mauléon-Licharre

Chanteconte munstroak eta lotsak

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

La médiathèque de Mauléon a le plaisir de vous inviter à des lectures animées.

Élisabeth Hermil captivera les enfants sur le thème des peurs peur du noir, peur du réchauffement climatique et autres. Sans oublier les monstres celui du placard, celui qui pue. Les lectures seront ponctuées de chants. Pour les enfants de 3 à 10 ans. En basque. Sur réservation. .

