Chanteconte promenons-nous dans les bois Médiathèque Mauléon-Licharre

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Les enfants sont attendus à la médiathèque de Mauléon.

Les Chantecontes reviennent à la médiathèque. Tous les derniers mercredis du mois, Elisabeth Hermil animera des lectures, en lien avec la programmation culturelle. En chanson et en musique, ou accompagnée de marionnettes, elle saura réjouir nos jeunes lecteurs. Pour cette première, elle s’adresse aux 3-6 ans afin de célébrer le début de l’automne en les amenant se promener dans les bois. Entrée gratuite dans la limite des place disponibles.Réservation conseillée. .

