Chanteconte Satie & Debussy Médiathèque Mauléon-Licharre

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Les enfants sont attendus à la médiathèque de Mauléon.

En écho avec le concert de l’Orchestre du Pays Basque, Elisabeth Hermil animera des lectures sur le thème de “Satie et Debussy” pour les enfants de 6-10 ans. Sur réservation dans la limite des places disponibles. .

