Chanteconte Satie & Debussy Médiathèque Mauléon-Licharre

Chanteconte Satie & Debussy
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Les enfants sont attendus à la médiathèque de Mauléon.
En écho avec le concert de l’Orchestre du Pays Basque, Elisabeth Hermil animera des lectures sur le thème de “Satie et Debussy” pour les enfants de 6-10 ans. Sur réservation dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
