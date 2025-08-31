Chant’équi spectacle caritatif Briel-sur-Barse
Chant’équi spectacle caritatif Briel-sur-Barse dimanche 31 août 2025.
Chant’équi spectacle caritatif
1 voie du Sainfoin Briel-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 15:00:00
fin : 2025-08-31 19:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Les Estivales de Chant’équi continuent !
Dimanche 31 août 2025 à 15h, retrouvez-nous au Centre équestre de Briel-sur-Barse pour un Spectacle Caritatif
Au profit du pôle recherche sur la transplantation cardio-pulmonaire de l’hôpital Marie Lannelongue
Tarifs
Adulte 12 €
Enfant (4 à 12 ans) 5 €
Réservations places assises spectacle.chantequi@gmail.com | 06 30 98 69 76
À noter pour tout paiement par chèque supérieur à 15 €, un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier.
Un moment unique pour prolonger la magie des Estivales tout en soutenant une belle cause ✨ 12 .
1 voie du Sainfoin Briel-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 30 98 69 76 spectacle.chantequi@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chant’équi spectacle caritatif Briel-sur-Barse a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne