Chant’équi spectacle caritatif Briel-sur-Barse

Les Estivales de Chant’équi continuent !

Dimanche 31 août 2025 à 15h, retrouvez-nous au Centre équestre de Briel-sur-Barse pour un Spectacle Caritatif

Au profit du pôle recherche sur la transplantation cardio-pulmonaire de l’hôpital Marie Lannelongue

Tarifs

Adulte 12 €

Enfant (4 à 12 ans) 5 €

Réservations places assises spectacle.chantequi@gmail.com | 06 30 98 69 76

À noter pour tout paiement par chèque supérieur à 15 €, un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier.

Un moment unique pour prolonger la magie des Estivales tout en soutenant une belle cause ✨ 12 .

1 voie du Sainfoin Briel-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 30 98 69 76 spectacle.chantequi@gmail.com

