Chanter, bouger, danser, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières

Chanter, bouger, danser Mardi 10 mars, 10h00 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – A partir de 15 mois

Début : 2026-03-10T10:00:00+01:00 – 2026-03-10T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T10:00:00+01:00 – 2026-03-10T11:00:00+01:00

C’est avec l’appui d’instruments de musique et de ses différents sens (l’écoute, le toucher, le mouvement…) que parents et enfants feront vivre la musique!

=> A partir de 15 mois <=

Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Séance d’éveil corporel en musique