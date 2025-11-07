CHANTER C’EST AUSSI RÉSISTER ! Carcassonne

CHANTER C’EST AUSSI RÉSISTER !

Chanter c’est aussi résister ! est un spectacle multidimensionnel autour de la résistance, des enfants cachés et leur quotidien, du contexte intellectuel et artistique de l’époque, de la reconnaissance et de la mémoire. Ce spectacle mêle chants, témoignages, et textes littéraires (poèmes, pièces de théâtre ou grands récits universels).

De et avec Thierry De Capella, conteur, et Eugénie Berrocq-Irigoin, chanteuse.

Contexte historique: pendant la Seconde guerre mondiale, des milliers d’enfants juifs furent rescapés de la déportation avec la complicité active d’une partie de la population. Ces sauvetages furent souvent le fruit de réseaux de résistance organisés et solidement structurés. Parmi eux, celui mené par les Eclaireurs Israélites de France (EIF), créé en 1923 par Robert Gamzon, dont l’action à Moissac (Tarn-et-Garonne) nous est contée.

Spectacle soutenu par la Direction de la mémoire, de la Culture et des Archives (DMCA) du ministère des Armées.

English :

Chanter c?est aussi résister! is a multidimensional show about the Resistance, hidden children and their daily lives, the intellectual and artistic context of the time, recognition and memory. The show blends songs, personal accounts and literary texts (poems, plays and universal narratives).

By and with Thierry De Capella, storyteller, and Eugénie Berrocq-Irigoin, singer.

Historical background: during the Second World War, thousands of Jewish children were rescued from deportation with the active complicity of some of the local population. These rescues were often the fruit of organized, well-structured resistance networks. Among them was the Eclaireurs Israélites de France (EIF), founded in 1923 by Robert Gamzon, whose work in Moissac (Tarn-et-Garonne) is recounted here.

The show is supported by the French Ministry of Defence’s Department of Memory, Culture and Archives (DMCA).

German :

Chanter c?est aussi résister! ist eine multidimensionale Aufführung über den Widerstand, versteckte Kinder und ihren Alltag, den intellektuellen und künstlerischen Kontext der Epoche, Anerkennung und Erinnerung. Die Aufführung vermischt Gesang, Zeugenaussagen und literarische Texte (Gedichte, Theaterstücke oder große universelle Erzählungen).

Von und mit Thierry De Capella, Erzähler, und Eugénie Berrocq-Irigoin, Sängerin.

Historischer Hintergrund: Während des Zweiten Weltkriegs wurden Tausende jüdische Kinder mit der aktiven Komplizenschaft eines Teils der Bevölkerung vor der Deportation gerettet. Diese Rettungen waren häufig das Ergebnis organisierter und gut strukturierter Widerstandsnetzwerke. Zu ihnen gehörte auch die 1923 von Robert Gamzon gegründete Organisation Eclaireurs Israélites de France (EIF), deren Arbeit in Moissac (Tarn-et-Garonne) hier beschrieben wird.

Die Aufführung wird von der Direction de la mémoire, de la Culture et des Archives (DMCA) des französischen Armeeministeriums unterstützt.

Italiano :

Chanter c’est aussi résister! è uno spettacolo multidimensionale sulla Resistenza, sui bambini nascosti e sulla loro vita quotidiana, sul contesto intellettuale e artistico dell’epoca, sul riconoscimento e sulla memoria. Lo spettacolo combina canzoni, testimonianze personali e testi letterari (poesie, opere teatrali e grandi storie universali).

Di e con Thierry De Capella, narratore, e Eugénie Berrocq-Irigoin, cantante.

Cenni storici: durante la Seconda guerra mondiale, migliaia di bambini ebrei furono salvati dalla deportazione con la complicità attiva di alcune popolazioni locali. Questi salvataggi erano spesso il risultato di reti di resistenza organizzate e ben strutturate. Tra queste, gli Eclaireurs Israélites de France (EIF), fondati nel 1923 da Robert Gamzon, il cui lavoro a Moissac (Tarn-et-Garonne) è qui raccontato.

La mostra è sostenuta dal Dipartimento della memoria, della cultura e degli archivi (DMCA) del Ministero della Difesa francese.

Espanol :

Chanter c?est aussi résister! es un espectáculo multidimensional sobre la Resistencia, los niños ocultos y su vida cotidiana, el contexto intelectual y artístico de la época, el reconocimiento y la memoria. El espectáculo combina canciones, relatos personales y textos literarios (poemas, obras de teatro y grandes relatos universales).

Por y con Thierry De Capella, narrador, y Eugénie Berrocq-Irigoin, cantante.

Contexto histórico: durante la Segunda Guerra Mundial, miles de niños judíos fueron rescatados de la deportación con la complicidad activa de una parte de la población local. Estos rescates fueron a menudo el resultado de redes de resistencia organizadas y bien estructuradas. Entre ellas, los Eclaireurs Israélites de France (EIF), fundados en 1923 por Robert Gamzon, cuya labor en Moissac (Tarn-et-Garonne) se relata aquí.

La exposición cuenta con el apoyo del Departamento de Memoria, Cultura y Archivos (DMCA) del Ministerio de Defensa francés.

