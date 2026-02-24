Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente ! Salle polyvalente Sanssat

Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente !

Salle polyvalente 34 Rue Paul Noaill Sanssat Allier

Tarif : – –

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale de l’Allier et le réseau des médiathèques communautaires d’Entr’Allier Besbre et Loire vous invite à découvrir Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente !

Salle polyvalente 34 Rue Paul Noaill Sanssat 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60

As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the Bibliothèque Départementale de l’Allier and the Entr Allier Besbre et Loire network of community media libraries invite you to discover Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente! (Singing love in a Canadian library: it’s worth a try!)

L'événement Chanter l'amour dans une canadienne, ça se tente ! Sanssat a été mis à jour le 2026-02-24