Chanter le crime en Berry Chabris

Rue du Pont Chabris Indre
Conférence de JF HEINTZEN « Maxou »
Conférence de l’association Hier en Pays de Bazelle « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et complaintes tragiques… » par J.F « Maxou » HEINTZEN à 18h à la Villa Stivalis. Conférence concert comprenant des interventions parlées ou chantées et une abondante iconographie. Ave une vielle à roue. Renseignements au 06 10 74 18 66. Participation 2 €. 2 .
Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66
