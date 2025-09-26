Chanter le crime en Berry Chabris

Rue du Pont Chabris Indre

Conférence de JF HEINTZEN « Maxou »
Conférence de l’association Hier en Pays de Bazelle « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et complaintes tragiques… » par J.F « Maxou » HEINTZEN à 18h à la Villa Stivalis. Conférence concert comprenant des interventions parlées ou chantées et une abondante iconographie. Ave une vielle à roue. Renseignements au 06 10 74 18 66. Participation 2 €. 2  .

