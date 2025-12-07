Chanter Mère Divine Saint-Hilaire-des-Loges
Chanter Mère Divine Saint-Hilaire-des-Loges dimanche 7 décembre 2025.
Chanter Mère Divine
Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 15:00:00
Capdunor chant mère divine
Chants Archaïques harmoniques
Centre Néo-Druidique, Néo Barbique contemporain
Cercle d’amitié Études mythologiques
Gratuit sur réservation .
Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 27 00 33
English :
Capdunor singing divine mother
