Chanter Mère Divine

Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Capdunor chant mère divine

Chants Archaïques harmoniques

Centre Néo-Druidique, Néo Barbique contemporain

Cercle d’amitié Études mythologiques

Gratuit sur réservation .

Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 27 00 33

English :

Capdunor singing divine mother

L’événement Chanter Mère Divine Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin